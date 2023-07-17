رونالدو وبروزوفيتش على رأس تشكيل النصر في ودية سيلتا فيجو

أعلن لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته الودية أمام سيلتا فيجو الإسباني مساء اليوم في إطار معسكر العالمي الإعدادي والمقام حاليا في البرتغال.

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تشكيل النصر السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبدالاله العمري - علي لاجامي - سلطان الغنام- جيسلان كونان .

خط الوسط: بروزوفيتش - عبدالله الخيبري - خالد الغنام - عبدالرحمن غريب .

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.