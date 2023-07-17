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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو وبروزوفيتش على رأس تشكيل النصر في ودية سيلتا فيجو

رونالدو وبروزوفيتش
رونالدو وبروزوفيتش

أعلن لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته الودية أمام سيلتا فيجو الإسباني مساء اليوم في إطار معسكر العالمي الإعدادي والمقام حاليا في البرتغال.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي وسيلتا فيجو

تشكيل النصر السعودي 

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبدالاله العمري - علي لاجامي - سلطان الغنام- جيسلان كونان .
خط الوسط: بروزوفيتش - عبدالله الخيبري - خالد الغنام - عبدالرحمن غريب .

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.

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