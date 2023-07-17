عاجل
عبدالحليم حافظ تحت رحمة الذكاء الاصطناعي والأسرة في حالة استياء (خاص) "القلب المكسور" حالة مرضية تصل للوفاة .. "الزعل" فى مرمى الاتهام خلف الحبتور يكشف في بيان رسمي  حقيقة شراء نادي الزمالك بوتين يصف الهجوم على جسر القرم بـ "العمل الإرهابي" الكهرباء: استثمارات تصل لـ 34 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة (فيديو)
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر السعودي يختتم تدريباته الصباحية استعدادًا لمباراة سيلتا فيجو

النصر السعودي
النصر السعودي

اختتم  فريق النصر السعودي تدريباته الصباحية خلال المعسكر الخارجي  الذي يٌقام بالبرتغال إستعدادًا للموسم الجديد.

txt

الوفد يكشف سر اختفاء إمام عاشور.. وموقف جنش من الزمالك (فيديو)

txt

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي وسيلتا فيجو

وظهر النجم الكراوتي مارسيلو بروزوفيتش الوافد الجديد لصفوف فريق العالمي تدريبات الفريق الصباحية 

الصورة

يخوض فريق النصر السعودي  المباراة الثالثة الودية خلال المعسكر  التي يٌقام  في البرتغال أمام سيلتا فيجو .

تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة سيلتا فيجو

  • حراسة المرمى: نواف العقيدي.
  • خط الدفاع: عبدالاله العمري - علي لاجامي - محمد قاسم - نواف البوشل.
  • خط الوسط: بروزوفيتش - عبدالله الخيبري - أيمن يحيى.
  • الهجوم: سامي النجعي - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.

موعد  مباراة النصر السعودي وسيلتا فيجو

من المقرر ان  تنطلق  المباراة مساء اليوم الاثنين الموافق 17من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة  النصر السعودي و سيلتا فيجو

تذاع مباراة النصر السعودي وسيلتا فيجو  على قنوات ssc الرياضية السعودية الناقل الحصري للمباراة ، ويتولي تعليق على المباراة مشاري القرني ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة .

مواد متعلقة

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي وسيلتا فيجو

النصر السعودي يزاحم باريس على ضم ياسين بونو

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة سيلتا فيجو اليوم وديًا

موعد مباراة النصر وسيلتا فيجو الودية اليوم والقناة الناقلة
الجريدة الورقية