القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي وسيلتا فيجو
يستعد النصر السعودي لمواجهة سيلتا فيجو مساء اليوم الاثنين في المباراة المرتقبة على ستاد ألغارفي ستكون المباراة ودية إستعدادًا لبطولة الدوري السعودي.
نجح النصر السعودي الفوز في مباراة فارينزي 5 أهداف مقابل هدف واحد إستعدادًا للموسم الجديد.
تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة سيلتا فيجو
- حراسة المرمى: نواف العقيدي.
- خط الدفاع: عبدالاله العمري - علي لاجامي - محمد قاسم - نواف البوشل.
- خط الوسط: بروزوفيتش - عبدالله الخيبري - أيمن يحيى.
- الهجوم: سامي النجعي - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.
موعد مباراة النصر السعودي وسيلتا فيجو
من المقرر ان تبدأ المباراة مساء اليوم الاثنين الموافق 17من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11.30 مساء بتوقيت الإمارات .
القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي و سيلتا فيجو
تذاع مباراة النصر السعودي وسيلتا فيجو على قنوات ssc الرياضية السعودية الناقل الحصري للمباراة ، ويتولي تعليق على المباراة مشاري القرني ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة .