محمد عبدالعظيم يعيش تعاسة مستمرة.. عريس خليجي يخطف حبيبة قلبه (فيديو)

قال الفنان محمد عبدالعظيم، إن صدمته فى أول قصة حب فى حياته، دفعته للخوف من السيدات، مشيرا: “جرحت للغاية في التجربة الأولى عندما كان عمري 24 سنة”.

وأضاف عبدالعظيم، خلال حواره مع الاعلامية سهير جودة في برنامج الستات، عبر قناة النهار، أنه أصبح يخشى من السيدات بسبب قصة الحب الفاشلة والتي وصفها بالعنيفة والقاسية، موضحًا: “ضحت بي من أجل عريس خليجي يمتلك الأموال”.

ونوه إلى أن أهم شيء في السيدة هي صفة الأصالة والامتنان لكل ما يقدمه الرجل وفي حالة اختفائه يجب على العريس الابتعاد فورًا، مشيرًا إى إلى أنه بدأ عمله في المسرح “فني ديكور”، ما أكسبه العديد من الخبرات في كل ما يتعلق بالمسرح “وكأنه كان تأهيل لما هو قادم”.

ممثل منذ الطفولة

وكشف تفاصيل بداية رحلته الفنية والمهنية، مشيرًا إلى أنه كان يحلم بأن يكون ممثلًا منذ الطفولة، مردفًا: “كان في دماغي إن الممثل بيبقى كل حاجة، عايز أبقى ممثل عشان أكون ظابط ودكتور ومهندس، كنت متخيل إني هبقى كل حاجة، الموضوع رسي في عقلي الباطن”.

وأضاف عبدالعظيم ، أن دور قدمه في حياته كان في مسرحية خلال مرحلة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه يحب العمل منذ الطفولة، إذ كان يعمل خلال هذه الفترة، موضحًا أن عمل التلاميذ خلال فصل الصيف كان عاديًا خلال هذه الفترة.

وبين أنه عمل في مصنع “نسيج” في شبرا الخيمة، وكان يحصل على 50 قرشًا يوميًا، إذ كان يعمل لمدة 12 ساعة في اليوم، مشيرا إلى أنه عمل بعد “مساعد بنا”، وكان يحصل على 5 جنيهات يوميًا، حيث كان بإمكانه أن يكون “صنايعي بنا” لكنه كان يرى نفسه في التمثيل.