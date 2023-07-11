إيمان البحردرويش.. أزمات فنية وشخصية في حياة حفيد فنان الشعب

بصورة على فراش الموت خطف الفنان القدير إيمان البحر درويش قلوب العالم العربي عبر صفحات السوشيال ميديا، فور نشر ابنته الصورة وعلقت عليها قائلة:" سيشهد التاريخ إن ده ، بقى إيمان البحر درويش"،ويأتي هذا الظهور للمطرب الكبير إيمان البحر درويش، بعد عامين من الغياب، إذ تجددت أزمته الصحية مرة آخري، وفي هذا الإطار تستعرض بوابة الوفد أزمات عاصرها الفنان إيمان البحر درويش في حياته الفنية والشخصية.

إيمان البحر درويش

أزمات حفيد درويش مع النجوم

دخل الفنان أيمان البحر درويش في نزاع قضائي دام عامين في الفترة من 2017 وحتى 2019، مع النقيب السابق الفنان هاني شاكر، بسبب شطب عضويته في نقابة المهن الموسيقية، بدعوى أن "إيمان" مقيدا في نقابة المهندسين، ولا يجوز الجمع بين عضوية نقابتين.

وقررت النقابة برئاسة هاني شاكر وقتها، تحويله من عضو عامل إلى عضو منتسب، وفق القانون واللائحة، لأنه ليس خريج كلية التربية الموسيقية، ولم يجْتَز الاختبارات الخاصة بالنقابة، لذا لا يجوز له الغناء إلا بتصريح من النقابة.

كما دخل الفنان القدير أيمان البحر درويش في خلاف مع الفنان علي الحجار وعلق درويش على هذه الأزمة قائلًا:"طلبت منه من قبل تقديم حفل مشتركة، لكنه رفض.. وقدمها مع محمد الحلو.. لكن اليوم لن أغنى أغانيه.. مش هديه هذا الشرف.

كما انتقد الفنان إيمان البحر درويش الفنان هاني شاكرعلى اختياراته لبعض الأغاني قائلًا:" أغنية "لو بتحب حقيقي صحيح"، دي معمولة لواحدة ست وليست لرجل.. الأغنية فيها دلع شوية".

انتقد أيضا الفنان القدير إيمان البحر درويش الفنانة مروي، واتهامها بنشر العري في مصر، وتم ايقاف حفلاتها الغنائية في مصر ، وذلك عندما كان الفنان إيمان البحر دوريش نقيب لنقابة المهن الموسيقية .

أزمات صحية

تعرض من قبل الفنان ايمان البحر درويش إلي إصابته بشلل نصفي، وذلك بسبب تعرضه لجلطه بالمخ.

وقال درويش بعد شفائه :"الحمد لله ربنا شفاني من تأثير الشلل النصفي اللي جالي في المخ من فترة، ولكن كنت مكسل في العلاج الطبيعي، ودلوقتي أحسن بكتير من قبل كدا، ربنا يقوينا وإحنا جامدين بإذن الله".

واستكمل حديثه قائلا:"لكن في تكمله للعلاج الطبيعي، والواحد اول ما مشي على رجله كسل ينتهي من جلسات العلاج"،

وأضاف :" خلال فترة التعب كنت عامل اغنية بعنوان "رسمتك صورة للإنسان لقيت رسمي بيتك"

واختتم كلامه :"وربنا يقوينا احنا جمدين اوي الحمد لله".

ويذكر أن إيمان طرح آخر ألبوم غنائي له "أذن يا بلال"، منذ 19 عاما. وقدم عام 2019 مسرحية بعنوان أغنيته الشهيرة "مكتوب لي أغنيلك". ومن أبرز الألبومات الغنائية التي أصدرها “نفسي”، و”شمس ودفا”، و”لحظة”، و”المسحراتي”، و”إحساس بريء”، و”انتى وأنا”، و "طير في السما” ،و”يا وابور يا مولع” و”ولا عمرك وحشتينى” و "أنا مقبلش".