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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جويلي في ميت عقبة

الوفد يكشف سر اختفاء إمام عاشور.. وموقف جنش من الزمالك (فيديو)

مصطفى جويلي
مصطفى جويلي

تحدث الناقد الرياضي مصطفى جويلي في عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الرياضي المصري خلال المرحلة الراهنة، فيما يخص نادي الزمالك وأزمة إمام عاشور وانتقاله للنادي الأهلي.

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وأوضح جويلي في برنامجه التلفزيوني "جويلي في ميت عقبة"، والذي يتم بثه عبر تلفزيون "الوفد"، موقف حارس فيوتشر الحالي والزمالك السابق محمود عبد الرحيم "جنش" من العودة للقلعة البيضاء، وحقيقة اختفاء إمام عاشور، بعدما لم يحضر جلستي التصوير الخاصة بانضمامه للأهلي خلال اليومين الماضيين.

كما تطرق للحديث عن تأجيل دعوى قضائية ضد مرتضي منصور،  بعدما قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل جلسة محاكمة مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها، لجلسة 21 أغسطس للحكم.

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