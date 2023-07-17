الأسبوع القرآني يناقش "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين"

انطلقت فعاليات الأسبوع القرآني لبيان بعض أوجه عظمته وبيان فضله وبعض وجوه إعجازه، والحديث عن عظمة وفضائل وبيان بعض أسرار هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الأحد 16 يوليو 2023م، حيث تم مناقشة قضية: "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين"‎، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين‎.‎

وقد أكد العلماء أن القرآن الكريم هو كتاب الكمال والجمال، وهو أصدق الكلام وأبلغه، أنزله رب العزة (جل وعلا ) ليكون رحمة للعالمين، وليسقط الأغلال والعنت والمشقة عن البشرية كلها، وأن تشريعات القرآن الكريم الحكيمة، وتعاليمه الكريمة خير دليل على الرحمة والسماحة، وأن القرآن الكريم يكفل حرية الاعتقاد، ويسوي بين الناس في المواطنة والحقوق والواجبات على اختلاف معتقداتهم دون تمييز، ويحرم الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال، كما أرسى الأخلاق الفاضلة، والقيم العادلة، والمبادئ السامية، والأخوة الإنسانية التي تقوي ترابط وتماسك الأمم والشعوب وتعاونها، فهو رسالة عالمية تدعو إلى تعايش أفرادها مع اختلاف معتقداتهم، في تعاملهم، وفي أعمالهم، وفي أقوالهم، وفي كل شئون حياتهم، وأن القرآن الكريم شرف لهذه الأمة، ولا غنى للبشرية عنه، فهو يحمل الخير والنفع للإنسانية جمعاء، وبه يتحقق التقدم والرخـاء، وبتشريعـاته يأمن الناس على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، ويحقق الأمن والأمان بين أفراد المجتمع.

الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية‎:‎

1- ‎‏ ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).‏

2- وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغربي.‎

3- ‎وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفرقان.

4- ‎وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم.‎

5- ‎ ‎وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكوثر.‎

6- وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفاروق.‎

7- ‎وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه).‎

8- ‎وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم.‎

9- ‎وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور المحمدي.‎

10- ‎وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العوام.‎

11- ‎وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التابعين.‎

12- ‎وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام‎.‎

13- وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام.‎

14- ‎وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد علي البطايحي.‎

15- ‎وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخة نور الصباح.‎

16- ‎وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

17- ‎وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد صلاح الدين.‎

18- ‎وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المعز.‎

19- ‎وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زبيدة.‎

20- ‎وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المجاهدين.‎

21- ‎وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مجمع الجيدة.‎

22- ‎وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشاعر.‎

23- ‎وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد علي مفتاح.‎

24- ‎وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

25- ‎وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الخزعلي.‎

26- ‎وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو نعيم.‎

27- ‎وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الجامع الكبير.