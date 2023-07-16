نائبًا عن رئيس السيسي.. محافظ القاهرة يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد

أكدت محافظة القاهرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أناب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين يوم الثلاثاء ٣٠ من ذى الحجة ١٤٤٤ هجريًّا ١٨ يوليو ٢٠٢٣ بحضور لفيف من كبار المسئولين والوزراء ورجال الدين وعلماء الأزهر.

يذكر أن محافظة القاهرة وقعت على عقد اتفاق مشترك بشأن تنفيذ مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لعدد 1800 أتوبيس من أسطول هيئة النقل العام بالعاصمة في إطار ميكنة وحوكمة نظم التذاكر والاشتراكات، جاء التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إذْ وقع على العقد من وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط و المهندس خالد محمد محروس رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات واللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة.

البرتوكول يأتى فى إطار حرص محافظة القاهرة على ملاحقة التطور السريع فى نظام الخدمات المميكنة والتحول الرقمي:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن هذا البرتوكول يأتى فى إطار حرص محافظة القاهرة على ملاحقة التطور السريع فى نظام الخدمات المميكنة والتحول الرقمى، والتى أصبحت من أساسيات العمل الاقتصادى فى العصر الحديث لما يقدمه من دقة عالية وسرعة فائقة فى تقديم الخدمات، وهو ما تهدف إليه الدولة فى الوقت الراهن.

أضاف محافظ القاهرة أن هيئة النقل العام بالقاهرة تسعى من خلال هذا البروتوكول إلى مواكبة هذا التطور لتوفير حلول متكاملة لمنظومة النقل العام المستدام الذكى، وتطبيق النظم الحديثة للدفع والتحصيل الإلكترونى وتفعيل نظام التذاكر والاشتراكات الإلكترونية بأتوبيسات الهيئة لإحكام السيطرة والرقابة الكاملة على الإيرادات بما ينعكس على انتظام حركة النقل العام بالقاهرة الكبرى وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة.

أشار محافظ القاهرة إلى أن البرتوكول يشمل تركيب وتشغيل نظام دفع وتحصيل إلكترونى لعدد ١٨٠٠ أتوبيس مقسمين علي مراحل مع عمل حزمة برامج وتشغليها لاستبدال التذاكر الورقية لتكون مميكنة إلكترونيًا تماشيًا مع التطور والخطط المستقبلية لهيئة النقل العام إلى جانب تصميم وتنفيذ Mobile Application (تطبيق للهواتف الذكية) لخدمة الجمهور ليتيح لهم معرفة خطوط هيئة النقل العام ومواعيد الأتوبيسات، وتصميم صفحة ويب باسم هيئة النقل العام لتقديم خدمة أفضل للجمهور ونشر العروض الخاصة برحلات هيئة النقل العام مع إمكانيات أخري.

أضاف محافظ القاهرة أن منظومة الدفع الإلكترونى ستتيح المراقبة الفعالة لحركة وتشغيل الأتوبيسات طوال ساعات الخدمة وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة والتخلص من مشكلة عدم توافر الفكة، إذْ يمكن شراء الكروت الخاصة بالمنظومة من خلال محطات الأتوبيس، ومنافذ الدفع الإلكترونى المختلفة، كما يمكن إعادة شحن الكروت بنفس الطريقة أو بالشحن أونلاين عبر تطبيق الموبايل.