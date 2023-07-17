اليوم.. نظر دعوى ضد مرتضى منصور بسب موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

تستأنف المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وكان محامي الموظفة تقدم ببلاغ يفيد بتضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشره منشورًا بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن سبًا وقذفًا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.