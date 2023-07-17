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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اليوم.. نظر دعوى ضد مرتضى منصور بسب موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

بوابة الوفد الإلكترونية

 تستأنف المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

 

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 وكان محامي الموظفة تقدم ببلاغ يفيد بتضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشره منشورًا بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن سبًا وقذفًا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.

 

 

 

 

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