أصدرت محكمة استئتاف الاقتصاديه برئاسة معالي المستشار بدر السبكي، حكما بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحبس المحامي طارق جميل سعيد المحامى شهرًا، بعد أن تنازل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن القضية حفاظًا على مستقبل المحامي.

المحكمة: إيقاف تنفيذ حكم حبس طارق جميل بعد تنازل مرتضى منصور

أصدرت محكمة استئتاف الاقتصاديه برئاسة معالي المستشار بدر السبكى وعضوية معالي السادة المستشارين أحمدرفعت مهنى أبو زيد وايهاب محمد همت وسامح سعيد موسى عبد الجواد، حكما بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجه برئاسة معالي المستشار خالد يحيى أبو زينه وعضويه معالي السادة المستشارين أحمد هلال وأحمد حسن القصبى والدكتور محمد سعيد أبو دنيا .

وكان حكم اول درجةً قضي بحبس المحامي طارق جميل سعيد المحامى شهرا وذلك بعد أن تنازل المستشار مرتضى منصور فى جلسة اليوم عن الحكم الصادر لصالحه حفاظا على مستقبل طارق جميل سعيد واحتراما للصداقة التى بينه وبين والده الأستاذ جميل سعيد وعقب التنازل اتصل طارق جميل ووالده وشكراه على هذه المبادره الطيبه.

وكان مرتضى منصور قد تنازل للإعلامي عبد الناصر زيدان عن عدد من الأحكام الصادره لصالحه بلغت ٣٨ حكما بحبسه وكذلك تنازل للأستاذ عبد الصادق الشوربجي رئيس مدينه الإنتاج الاعلامى ومحمود مسلم رئيس تحرير الوطن السابق عن عدة أحكام بالحبس لمدة عامين بعد اتصال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالمستشار مرتضي منصور وتوسطه لديه للتنازل عن هذه الأحكام.

وكان المحامى طارق العوضى قد توسط لمن تدعى سما المصري الصادر ضدها أحكام مدتها ٢٤ عاما لصالحه وتم التنازل عنها.

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