ابن شقيق رجب بحة يكشف طلبه من مرتضي منصور "تعرف على التفاصيل"

صرح عمر مكاوي، ابن شقيق رجب بحة، على اتهام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، لعمه رجب بحا بالقيام بأعمال سحرية من أجل تعطيل مسيرة الفريق الأبيض وأنه سر فوز الأهلي على الأبيض في مباراة القمة الأخيرة برباعية.

رجب بحة

أكد ابن شقيق رجب بحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "عمي من محافظة الفيوم وتفاجأنا امبارح على السوشيال ميديا بصورة منشورة على جميع المواقع لعمي وبقى تريند.

أكمل :" راجل يعيش في أوضة وحمام وشغال عامل بناء وعمره 59 سنة وعنده 4 أولاد على وش جواز، حالة عمي النفسية صعبة جدًّا مش عارف يعمل إيه، كل القنوات والصحفيين نزلوا النهارده الصبح عليه وهو في حيرة من اللي بيحصل معاه، شاف وشه قدام الناس والأهلي".

أتم: "عمي عايز المستشار مرتضى منصور يطلع يدين الشخص اللي بعت له صورته، هو رجل من شغله للبيت وما يعرفش أصلًا نتيجة مباراة الأهلي والزمالك، وما لهوش في السحر ولا الأعمال، الراجل محترم وغلبان ومن أسرة فقيرة وعايزين مصر تقف معاه والحق يظهر لتبرئته".