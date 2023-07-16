درجات حرارة قياسية تضرب دول العالم .. تفاصيل

تتعرض العديد من دول العالم لموجات حر قياسية، مع توقعات بالوصول إلى أعلى درجات حرارة على الإطلاق الأسبوع المقبل، بعد أن أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا من أن الحرارة الشديدة قد تصل إلى 48 درجة مئوية.

وقد تتعرض أجزاء من أوروبا، لخسائر فادحة بسبب درجات الحرارة الشديدة مما يهدد البشر والماشية والمحاصيل، حبث أصدرت بعض الدول تحذيرًا صحيًا "شديدًا" من مخاطر موجة الحر التي تعصف بأوروبا.

درجات الحرارة الأكثر سخونة

في هذا السياق يقول علماء المناخ في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إن درجات الحرارة يمكن أن تصل إلى 48 درجة مئوية (118.4 درجة فهرنهايت) في جزيرتي صقلية وسردينيا، حيث "من المحتمل أن تكون درجات الحرارة الأكثر سخونة على الإطلاق في أوروبا".

فيما حذرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) من أن موجة الحر في أوروبا بدأت لتوها فقط مع توقع أن تشهد إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا طقسًا قاسيًا، تزامنا مع استعداد القارة لاستقبال عددًا قياسيًا متوقعًا من السياح القادمين للمرة الأولى منذ جائحة كورونا.

أعلى تحذير

أصدرت السلطات الإيطالية ثاني أعلى تحذير من درجات الحرارة إلى تسع مدن أخرى، ونصحت وزارة الصحة الجمهور بشرب الماء وتناول وجبات خفيفة وتجنب أشعة الشمس المباشرة بين الساعة 11 صباحًا والساعة 6 مساءً.

وأغلقت اليونان، السبت، أكروبوليس أثينا لليوم الثاني على التوالي وسط درجات حرارة شديدة. ساعدت الشرطة المحلية سائحًا واجه صعوبة ، وهناك قلق خاص بشأن أولئك الذين يعملون في الهواء الطلق، بعد وفاة عامل بناء يبلغ من العمر 44 عامًا في إيطاليا بعد انهياره على جانب الطريق في وقت سابق من الأسبوع.

موجة حر قاتلة

كما حذر خبراء الأرصاد من أن موجة الحر القاتلة القادمة - التي سيُطلق عليها اسم "شارون" - من المقرر أن تبدأ بعد أيام فقط، لافتين إلى أن درجات الحرارة خلالها قد تحطم أرقاما قياسية في أوروبا.

وصلت درجات حرارة الأرض - مدى سخونة الأرض - في إسبانيا إلى ما يزيد عن 60 درجة مئوية في أجزاء من جنوب البلاد، الخميس، مع تحذير وكالة الفضاء الأوروبية من أن الأسبوع المقبل قد يحطم الأرقام القياسية القارية.

ولخصت الأمم المتحدة الموقف العالمي بأكمله بتحذيرها من أن "العالم ككل بدأ في تسجيل أعلى درجات حرارة مرصودة في تاريخه".