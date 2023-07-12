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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. موجة حر شديدة تضرب البلاد ودرجات الحرارة تتخطى الـ 45

طقس شيديد الحرارة
طقس شيديد الحرارة

موجة حر شديدة تضرب البلاد .. تضرب موجة من الطقس الحار البلاد غدًا الخميس، وتشهد القاهرة والمحافظات ارتفاع شديد في درجات الحرارة، لتسجل العاصمة 40 درجة.

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حالة الطقس| ارتفاع شديد في درجات الحرارة حتى الأحد المقبل

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القاهرة تسجل 36.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

وتؤثر ارتفاع درجات الحرارة على كافة انحاء البلاد، ويضرب طقس شديد الحرارة مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة التى ستزيد من الحرارة المحسوسة وتصل لـ 3 درجات.

 موجة حر شديدة تضرب البلاد 

وتصل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 40 درجة، وفي الصعيد 45 درجة.

موجة من الطقس الحار 

وتبدأ درجات الحرارة في غد الجمعة  فتسجل القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

 

موجة حر شديدة تضرب البلاد .. وفي شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة، اما عن جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة  44 درجة.

الجريدة الورقية