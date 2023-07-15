القبة الحرارية خطر متوقع.. موجة حر غير مسبوقة

موجة حر غير مسبوقة، تشهدها عدد من الدول خلال الساعات الأخيرة، ومن بينها عدد من الدول الأوروبية والتي شهدت درجة حرارة لـ48 درجة مئوية، وهي نتيجة التغيرات المناخية التي طرأت على العالم، وتبحث عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية من أجل تخفيف من حدة التغيرات المناخية، تعد هذه التغيرات سببًا في إحداث القبة الحرارية.

ظاهرة القبة الحرارية تصف بفاعلية أنظمة الضغط الجوي المرتفعة

يتأثر عدد من دول عربية خلال الأيام الجارية بظاهرة القبة الحرارية والتي تتسبب في ارتفاع كبير بـ درجات الحرارة، ووفقًا لموقع “climatecheck” فإن القبة الحرارية ليست مصطلحًا علميًا قياسيًا، لكنها تصف بفاعلية أنظمة الضغط الجوي المرتفعة القمعية التي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح والاحتفاظ به لفترات طويلة من الزمن.

وتتعرض عدد من الدول العربية في الأيام المقبلة لموجة حر غير مسبوقة، وترتفع درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية، وهو ما يعرف بظاهرة "القبة الحرارية"، وتم التحذير من التغيرات المناخية التي نشهدها خلال الفترة الأخيرة في مؤتمر"COP27" في شرم الشيخ.

وتعد ظاهرة القبة الحرارية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات المناخية.

ما هي ظاهرة القبة الحرارية؟

من الممكن أن تمتد القبة الحرارية على عدة ولايات وأن تستمر لأيام وحتى لأسابيع، وتحدث القبة الحرارية عندما تحبس منطقة مستمرة من الضغط العالي الحرارة في مكان واحد تمامًا كغطاء القدر.

ويعد نمط الطقس الثابت الذي يسمح بوجودها قد يؤدي إلى ضعف الرياح وزيادة معدلات الرطوبة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وجعلها أكثر خطورة.