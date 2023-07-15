ياو أنور يسجل "هاتريك" ويقود الإسماعيلي للفوز على الاتحاد في ختام الدوري

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا عريضًا على الاتحاد برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل لياو أنور ثلاثية الإسماعيلي في الشوط الأول "هاتريك" بالدقائق 4 و15 و20، بينما سجل خالد صبحي هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 61 من عمر المباراة تمكن النجم الغاني ياو أنور من تسجيل الهدف الرابع للدراويش، بعد انفراد تام بحارس الفريق السكندري ومراوغته وإسكانها الشباك ليحسم النقاط الثلاثة للفريق الأصفر.

بدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل المكون من:

حارس مرمى: محمد كوكو.

الدفاع: محمد هاشم وإياد العسقلاني وأحمد محسن وكريم عرفات.

الوسط: عماد حمدي وسيرجي آكا وكريم الديب ومروان حمدي.

الهجوم: عمر الساعي وياو أنور.

بينما بدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس مرمى: صبحى سليمان.

خط الدفاع: أحمد بهاء، محمد صالح، خالد صبحى، مصطفى إبراهيم.

خط الوسط: محمد فارس، خالد الغندور، محمد محمود، ناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم.

خط الهجوم: مابولولو.

بهذا الانتصار رفع فريق الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 40 لينهي مسابقة الدوري في المركز الـ11، حصدها من 9 انتصارات و13 تعادلًا، بينما تعرض للهزيمة في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم.

بينما توقف رصيد فريق الاتحاد السكندري عند 43 نقطة في المركز الـ7 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حصدها من 12 فوزًا و7 تعادلات، بينما خسر في 15 مواجهة.