جمهور الاتحاد يدعم طارق حامد ونونو سانتو يتدخل

وجه جمهور نادي الاتحاد رسائل دعم للنجم الدولي المصري طارق حامد لاعب وسط فريق نادي الاتحاد، بعدما اقترب اللاعب من الرحيل عن صفوف العميد في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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تعرض طارق حامد لهجوم عنيف في الفترة الأخيره من الجمهور، والتي كانت أحد الأسباب في تفكير نونو سانتو في الموافقة على رحيله عن النمور، ليجعل المدرب البرتغالي رحيل اللاعب مرهون بالتعاقد مع فابينيو.

جمهور الاتحاد يشكر طارق حامد

اقترب طارق حامد من الرحيل عن الاتحاد بعد موسم قضاه مع الفريق، واجتمع الجمهور على على قتالية ورجولة اللاعب أثناء الموسم الذي قضاه مع الفريق، وحقق فيه بطولتي الدوري السعودي وكأس السوبر.

أكدت تقارير أن طارق حامد سيرحل عن صفوف فريق نادي الاتحاد بشكل رسمي خلال يونيو الجاري، لكن ينتظر العميد الإعلان عن بديله في الأول.

انتقل طارق حامد لنادي الاتحاد في صيف عام 2022 قادمًا من نادي الزمالك، وأصبح اللاعب قريب من المغادره الآن بعد التعاقد مع نجولو كانتي من نادي تشيلسي الإنجليزي، واقتراب التعاقد مع فابينيو.

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