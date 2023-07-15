عاجل
نقل نتنياهو إلى قسم مختص بأمراض القلب سفيرنا بإيطاليا يشرح دور مصر لوقف الهجرة غير الشرعية.. ليست من أراضينا
السبت 15 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يتقدم على الاتحاد بـ "هاتريك" ياو أنور في الشوط الأول

ياو أنور
ياو أنور

أنهى فريق الإسماعيلي الشوط الأول متقدمًا على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في المباراة الجارية بينهما الآن على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ياو أنور ثلاثية الإسماعيلي في الشوط الأول "هاتريك" بالدقائق 4 و 15 و 20، بينما سجل خالد صبحي هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 27.

txt

ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري

txt

جمهور الاتحاد يدعم طارق حامد ونونو سانتو يتدخل

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: محمد كوكو 

الدفاع: محمد هاشم وإياد العسقلاني وأحمد محسن وكريم عرفات 

الوسط: عماد حمدي وسيرجي آكا وكريم الديب ومروان حمدي 

الهجوم: عمر الساعي وياو أنور

بينما بدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس مرمى: صبحى سليمان

خط الدفاع: أحمد بهاء، محمد صالح، خالد صبحى، مصطفى إبراهيم

خط الوسط: محمد فارس، خالد الغندور، محمد محمود، ناصر ناصر، إسلام عبد النعيم

خط الهجوم: مابولولو

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة حصدها من 8 انتصارات و13 تعادل، بينما تعرض للهزيمة في 12 مباراة بالدوري هذا الموسم.

بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ7 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، حصدها من 12 فوز و7 تعادلات، بينما خسر في 14 مواجهة.

الجريدة الورقية