مصرع زوجين في حادث سير بالغردقة

لفظ رجل أنفاسه الأخيرة مع زوجته، مساء اليوم السبت، بينما أصيب نجلهما، وذلك فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، بطريق الغردقة - رأس غارب، تم نقل الجثتين والمصاب لمستشفى غارب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 80 طريق رأس غارب الغردقة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع كل من محمد عبده، 49 سنة، بعد إصابته بنزيف بالمخ وتوقف عضلة القلب، وزوجته علا محمد عبد الحي 47 سنة، بعد إصابتها بنزيف في المخ وكسر بعظام الجمجمة.

فيما أصيب نجلهما مالك 9 سنوات، وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، وتم عمل الإسعافات الأولية للطفل.

لقيت طفلة مصرعها، في حادث سير، صباح اليوم السبت، بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفلة توفيت في حادث لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين وفاة "هنا.ع - ١١ عامًا بحي البري بمدينة الخارجة إثر صدمها بدراجة نارية.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، بعد تحرير بالحادثة.

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالصف

في سياقٍ مُتصل، أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمنطقة الصف، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال الأمن بصحبة سيارة الإسعاف لمحل الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين إصابة 3 أشخاص في الحادث انقلاب سيارة نصف نقل بالصف، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أسفرعن انقلاب السيارة ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة حيال الواقعة.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها الأمنية من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات المرورية التي تؤثر على سلاسة وانتظام الحركة المرورية، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على المجتمع.