إصابة 7 أشخاص في حادث سير بالغردقة

تعرض 7 أشخاص للإصابات فى حادث تصادم وقع بين سيارات بطريق سفاجا - الغردقة، تم نقل 5 أشخاص منهم لمستشفى سفاجا المركزي لتلقى العلاج، ورفض 2 نقلهما للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ربع نقل، وميكروباص وأخرى ملاكي، بالكيلو 14 طريق سفاجا - الغردقة، على الفور تم الدفع بعد سيارات لمكان الحادث.

وتبين فور وصول الاسعاف لمكان الحادث اصابة 7 أشخاص، تم نقل 5 منهم لمستشفى سفاجا المركز، ورفق اثنين نقلهم للمستشفى لسهولة إصابتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 في حادث تصادم بالفيوم

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض 4 أشخاص للإصابة في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق قرية كفر محفوظ بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ميكروباص بطريق قرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وعلى جانب آخر، لفظ شخص أنفاسه اليوم السبت، وأصيب 2 آخرين بكسور وكدمات في حادثي سير بمركز وادي النطرون بالبحيرة.

تبين مصرع "م.ح " 35 مقيم المنوفية، إثر اشتعال النيران داخل سيارة ملاكى على طريق الضبعة وادي-النطرون، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب شخصين بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتقديم الرعاية الطبية.11

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المُكبرة يومياً من أجل ضبط كافة أنواع المخالفات المرورية المُختلفة وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الحالة المرورية في الشارع المصري.

ويشن رجال الإدارة العامة للمرور حملات يومية هدفها ضبط مُخالفي قواعد وآداب المرور.