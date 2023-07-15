إصابة 4 أشخاص في حادث سير بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق قرية كفر محفوظ بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ميكروباص بطريق قرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة شخص في حادث سير بطريق إسكندرية صحراوي

وفي سياقٍ مُتصل، أصيب شخص في حادث تصادم سيارتين، بطريق إسكندرية الصحراوي بالجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، بوقوع حادث تصادم، بطريق إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام سيارتين ملاكي، مما أدى لإصابة شخص، وتم نقله إلى مستشفى زايد المركزي، تم إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وعلى جانب آخر، أُصيب شخصان في حريق اشتعل بسيارة ملاكي بمنطقة الهرم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت باشتعال النار بسيارة ملاكي في شارع ترسا، بمنطقة الهرم، تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان البلاغ، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق، الذي أسفر عن إصابة شخصين.

تم نقل المصابين لمستشفى الهرم، لإسعافهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

وعلى جانب آخر، لفظ شابان أنفاسهما الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في حادث سير أثناء استقلالهما دراجة بخارية أعلى كوبري حجازي في نطاق مدينة الباجور.

تلقت مديرية أمن المنوفية إخطارًا بالحادث، وتأكيد بوفاة الأول ثم التحاق الثاني به في الطريق إلى المستشفى.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المُكبرة من أجل ضبط كافة أنواع المخالفات المرورية التي تؤثر بالسلب على انسيابية المرور وعلى سلاسة الحركة المرورية.

ويكثف رجال وزارة الداخلية حملاتهم المُكبرة يومياً بهدف ضبط كافة أنواع الجرائم الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.