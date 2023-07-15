وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث سير بالبحيرة

وقع حادث تصادم في محافظة البحيرة بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة، وهو ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادثين من شرطة النجدة .

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وبالفحص تبين مصرع "م.ح " 35 مقيم المنوفية، إثر وقوع اشتعال النيران داخل سيارة ملاكى على طريق الضبعة وادى النطرون، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب شخصين بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتقديم الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث .

إصابة 4 في حادث تصادم ببني سويف

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض 4 أشخاص للإصابة، صباح اليوم في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بطريق دمو في بني سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين بواسطة إلى مستشفى بني سويف التخصصى، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بطريق دمو في بني سويف، بالقرب من مدخل قرية نعيم .

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الـ4 إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى: "رجب. م . م" 61 سنة، مقيم قرية نعيم بمركز بني سويف، مصاب إشتباه ما بعد الإرتجاج، و" عدلي. م . س" 45 سنة، مصاب جرح باليد اليسرى، مقيم قرية نعيم، و" كريم . ع . م" 39 سنة، مقيم قرية نعيم، مصاب جرح بفروة الرأس، و"مينا . س . خ" 31 سنة، مصاب سحجات وكدمات، مقيم شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المُكبرة يومياً من أجل ضبط كافة أنواع المخالفات الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.