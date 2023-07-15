تسليم قطع أراضي المقابر السابق حجزها بسوهاج الجديدة غدًا

كشف المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، عن بدء تسليم قطع أراضي المقابر للمسلمين يوم الأحد 16/7/2023 وحتى يوم الخميس 17/8/2023، والسابق حجزها بالقرعتين العلنيتين بتاريخ 5/12/2021 و 5/12/2022، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

تسليم قطع الأراضي

وأوضح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 30، يوم الأحد 16/7/2023، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 17/7/2023، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 18/7/2023، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 19/7/2023، والقطع من 121 : 150، يوم الإثنين 24/7/2023، والقطع من 151 : 180، يوم الثلاثاء 25/7/2023، والقطع من 181 : 210، يوم الأربعاء 26/7/2023.

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي من 211 : 240، يوم الأحد 30/7/2023، والقطع من 241 : 270، يوم الإثنين 31/7/2023، والقطع من 271 : 300، يوم الثلاثاء 1/8/2023، والقطع من 301 : 330، يوم الأربعاء 2/8/2023، والقطع من 331 : 360، يوم الخميس 3/8/2023، والقطع من 361 : 390، يوم الأحد 6/8/2023، والقطع من 391 : 420، يوم الإثنين 7/8/2023، والقطع من 421 : 450، يوم الثلاثاء 8/8/2023، والقطع من 451 : 480، يوم الأربعاء 9/8/2023، والقطع من 481 : 510، يوم الخميس 10/8/2023، والقطع من 511 : 540، يوم الأحد 13/8/2023، والقطع من 541 : 570، يوم الإثنين 14/8/2023، والقطع من 571 : 600، يوم الثلاثاء 15/8/2023، وتخصيص يومي الأربعاء 16/8/2023 والخميس 17/8/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.