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الخميس 13 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يتفقد أعمال الطرق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة لمدينة الشروق

وزير الإسكان مع أهالي
وزير الإسكان مع أهالي الشروق

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، أعمال الطرق الجارى تنفيذها بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، بموجب القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، بتعديل حدود كردون مدينة الشروق، وتبلغ مساحة تلك الأراضي 52992 فدانا.

ويرافق وزير الإسكان فى جولته  المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات، ووائل شعبان، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق.

 والتقى الجزار، خلال جولته بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، بعدد من الأهالى أصحاب التواجدات على تلك الأراضى، واستمع إلى مطالبهم، وأكد لهم أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة الشروق، تهدف إلى تطوير تلك المناطق، وتحويلها إلى مناطق حضارية عصرية، تضم العمران المنظم، والطرق الممهدة، والمرافق والخدمات، بما يحقق جودة الحياة لسكانها.


واستمع وزير الإسكان، لشرح تفصيلي من رئيس جهاز مدينة الشروق، عن مكونات المخطط التفصيلي الذى تم إعداده لتطوير المناطق المضافة لمدينة الشروق، وموقف تلقى ودراسة طلبات تقنين الأوضاع للمتواجدين بالمناطق المضافة للمدينة (بلغ عدد طلبات تقنين الأوضاع المقدمة لجهاز المدينة حتى الآن أكثر من 20 ألف طلب)، والموقف التنفيذي لأعمال الطرق، وتصميمات أعمال المرافق، حيث شدد الوزير على ضرورة منع أى تعديات أو مخالفات على تلك الأراضي.

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