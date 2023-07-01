انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل بسوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طالب في الثامنة عشرة من عمره يقيم بناحية شطورة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج لقي مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل لعدم إجادته السباحة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل بناحية جزيرة الخزندارية دائرة المركز.

انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق "محمود . ك . خ" 18 سنة طالب ويقيم بناحية شطورة دائرة المركز وتم انتشال الجثة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وبسؤال شقيق المتوفي "كرم . ك . خ" 21 سنة عامل - ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السابحة غرق به ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.