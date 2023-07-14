إزالة 90 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالبدرشين

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ ٩٠ قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة على مساحة 79080م٢ ضمن أعمال الموجه 21 المرحلة الثالثة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي تأتي تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات شملت في اليوم الأول تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الآثار ( المنطقة الأثرية بدهشور ) على مساحة 73891م٢ بقرى منشأة دهشور وزاوية دهشور.

تنفيذ 21 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة

وفي اليوم الثانى تم تنفيذ عدد 21 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري على مساحة 778م٢ بقرى ابورجوان ونزلة الشوبك والمرازيق.

كما تم في اليوم الثالث تنفيذ عدد 35 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري على مساحة3127م٢ بقرى ابورجوان قبلى ونزلة الشوبك ومنشأة دهشور.

مؤكداً انه في اليوم الرابع تم تنفيذ 28 قرار إزالة على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري على مساحة 1279م٢ بقرى مزغونه ونزلة الشوبك والشوبك الغربى وابورجوان قبلى وجميعهم بمركز ومدينة البدرشين.

لافتا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين والعمل على فرض هيبة الدولة وحق الشعب وعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.