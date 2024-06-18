انتهاء استعدادات الكنترول المركزي لتصحيح امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من استعدادات الكنترول المركزى بمدينة السادس من أكتوبر لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024.

يأتي ذلك تمهيدا لبدء أعمال كنترول الرصد وتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 غدا الاربعاء الموافق 19 يونيو 2024 .

وتم الإنتهاء من تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة، حيث من المقرر أن يبدأ يوم الاحد المقبل الموافق 23 يونيو 2024 مدخلى البيانات بالكنترول المركزى بأكتوبر بالعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.

ويتم حاليا أيضا إعداد الكنترول المركزى لاستقبال أوراق إجابة امتحان أولى المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية)، التي من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل، تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكترونى.

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات مواد التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2024 والاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2024.

وامتحن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد 708 آلاف و141 طالب وطالبة، وفي مادة التربية الوطنية بعدد 711 ألف و252 طالبًا وطالبة في الفترة الثانية.

وأدى 1639 طالبا وطالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.

وامتحن طلاب الثانوية العامة 2024 في مادة الاقتصاد والإحصاء بإجمالى عدد 693 ألفًا و78 طالبًا وطالبة، أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

استئناف امتحانات الثانوية العامة 2024

وتستأنف امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.