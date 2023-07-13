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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات التقديم لبرنامج تكافل وكرامة بعد إضافة فئات جديدة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة.. قررت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء الماضي، اضافة فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج إلى دعم نقدي نظرًا للظروف التي تعيشها، وهي:

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موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو 2023

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كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة.. عقب ضم فئات جديدة

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عقب ضم فئات جديدة .. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا.

- الأبناء الأكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدون في التعليم.

 برنامج الدعم النقدي المشروط

وبالتزامن مع قرار الحكومة بإضافة عدد من الفئات ضمن برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300 ألف أسرة.

ويأتى ذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين، أوضحت التضامن على موقعها الرسمي شروط وخطوات التقدم لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

خطوات التقديم لبرنامج تكافل وكرامة بعد إضافة فئات جديدة

وأوضحت التضامن أنه على الراغب فى التقدم لبرنامج الدعم النقدي، التوجه لأقرب وحدة اجتماعية تتبع محل سكن المتقدم، ويقدم المستندات المطلوبة بالمجان دون دفع أى رسوم، على أن تتمثل المستندات فيما يلى:

- صور بطاقة الرقم القومى السارية، ويشترط أن  تكون على العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- تقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

-  فى حالة التقدم للحصول على دعم «كرامة» يتم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة

-  يتم تقديم صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- تقديم قيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

- تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

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