كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة.. عقب ضم فئات جديدة

في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للأسر المستحقة، ضمن برنامج تكافل وكرامة، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بالأمس، على إضافة عدد من الفئات ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300 ألف أسرة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجاءت توجهات الدولة، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 % شهريًا، اعتبارًا من مطلع أبريل الماضي.

كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة

- يتوجه المواطن إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها في منطقته

- يطلب التسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

- توفر صور قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق.

- وجود صور بطاقة الرقم القومي المكونة سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صور شهادة الميلاد الكمبيوتر لكل أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- يتم تقديم قيد طالب للأبناء المقيدين بالجامعة.

- في حالات سجن الأب أو الأم يتم تقديم صورة شهادة السجن.

- في حالة الإعاقة أو المرض المزمن يتم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.

- بالنسبة للأيتام يتم تقديم صورة إقرار الوصاية.

فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة

تجدر الإشارة إلى أنه تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج إلى دعم نقدي نظرًا للظروف التي تعيشها، وهى المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، والأبناء الأكبر من 18 عامًا.

برنامج تكافل وكرامة

وقد نص التعديل على تفصيلات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي، لكل من برنامجي "تكافل" و"كرامة" بما يضمن شمول المستحقين كافة بخدمات البرنامج.