موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو 2023.. تزامنًا مع اقتراب منتصف الشهر الجاري يبحث الكثير من مستفيدو معاش تكافل وكرامة عن موعد الصرف، حيث يتخطى مستحقي هذا الدعم عددهم 22 مليون مواطن و5.2 ملايين أسرة على مستوى محافظات الجمهورية.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

ويمكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو2023 من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك وكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر

وفي السياق تستعد وزراة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يوليو 2023 يوم السبت المقبل الموافق 15 يوليو، من الأماكن المخصصة للصرف.

فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة

و تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج إلى دعم نقدي نظرًا للظروف التي تعيشها، وهى المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، والأبناء الأكبر من 18 عامًا.

برنامج تكافل وكرامة

وقد نص التعديل على تفصيلات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي، لكل من برنامجي "تكافل" و"كرامة" بما يضمن شمول المستحقين كافة بخدمات البرنامج.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة الفئات المالية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، بداية من أبريل الماضي، وتتمثل زيادة صرف معاش تكافل وكرامة في الآتي:

قيمة دعم المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، بعد زيادة 25%، إلى 625 جنيهًا.

عاش تكافل وكرامة للمسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا، إلى 562.5 جنيه.

يصل معاش تكافل وكرامة للأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على معاش 450 جنيهًا، بعد الزيادة إلى 562.5 جنيه شهريًا.

يصل معاش تكافل وكرامة للأيتام بقيمة 350 جنيهًا، بعد الزيادة إلى 437.5 جنيه.