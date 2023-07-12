عقب ضم فئات جديدة .. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إضافة عدد من الفئات ضمن برنامج تكافل وكرامة، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وفي السياق يبحث الكثير من المواطنين عن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- أن تكون الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم لديها أبناء حديثي الولادة حتى الثمانية عشر عامًا بمراحل التعليم.

- ألا يكون المتقدم يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية شهرية.

- أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

أن يكون الفرد يوجد به عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

- أن يكون المتقدم من الأيتام الذين لا ينالون رعاية من الأب أو الأم أو من الأقارب من الدرجة الثانية أو بعد ذلك.

- ألا يكون المتقدم يحصل على أية مساعدات من أية جهة

- عدم امتلاك المتقدم للحصول على الدعم سيارة.

- عدم امتلاك المتقدم للحصول على الدعم تحويلات نقدية من الخارج.

- عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

- عدم امتلاك محل تجاري.

- عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

- أخيرًا تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل.

برنامج تكافل وكرامة

تجدر الإشارة إلى برنامج تكافل وكرامة يقدم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، لنحو 22 مليون أسرة مستفيدة، وهو ما يجعل الكثير من مستحقي تكافل وكرامة مع اقتراب منتصف الشهر، حيث تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، فى صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوم 15 من كل شهر جديد.