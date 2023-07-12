فواكة غنية بفيتامين سي أكثر من البرتقال

فيتامين سي يعرف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك ، ضروري لنمو وتطور وإصلاح جميع أنسجة الجسم، ويشارك في العديد من وظائف الجسم ، بما في ذلك تكوين الكولاجين ، وامتصاص الحديد ، وعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح ، والتئام الجروح ، وصيانة الغضاريف والعظام والأسنان.

فيتامين سي قابل للذوبان في الماء ويوجد في العديد من الفواكه والخضروات ، بما في ذلك البرتقال والفراولة وفاكهة الكيوي والفلفل والبروكلي واللفت والسبانخ، ويوصي الأطباء بعدد معين من الكمية اليومية وهي 75 مجم للنساء و 90 مجم للرجال.

فواكة تحتوي على فيتامين سي

الكيوي

توفر ثمرة كيوي واحدة متوسطة الحجم أكثر من ضعف الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي، إذ تحتوي على 92.7 مغم من فيتامين C لكل 100 غرام.

الأناناس

يمكن الحصول على 79 مغم من فيتامين C لكل 100 غرام من الأناناس.

المانجو

توفر حبة مانجو واحدة حوالي 122 مغم من فيتامين C للجسم.

الفلفل الأحمر

تحتوي حبة فلفل أحمر واحدة على فيتامين C أكثر بثلاث مرات من البرتقال، مما يجعلها إضافة ممتازة للسلطات أو حتى الاستمتاع بها كوجبة خفيفة. تصل كمية فيتامين C في 100 غرام من الفلفل الأحمر إلى 127.7 مغم.

البروكلي

يمكن الحصول على 89.2 مغم من فيتامين C في 100 غرام من البروكلي.

القرنبيط

يمكن أن يوفر القرنبيط المتوسط حوالي 127 مغم من فيتامين C.