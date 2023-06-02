مخاطر نقص فيتامين سي على الصحة

قد تشمل مؤشرات نقص فيتامين سي التعب ، وسهولة الكدمات ، والجلد المتورم. قد تكون أكثر عرضة للإصابة بهذا النقص إذا كنت تعاني من حالات طبية معينة ، بما في ذلك فقدان الشهية.

فيتامين سي من العناصر الغذائية الأساسية التي يجب تناولها بانتظام لمنع النقص، في حين أن النقص نادر نسبيًا في البلدان المتقدمة بسبب توافر المنتجات الطازجة وإضافة فيتامين سي إلى بعض الأطعمة والمكملات.

وعوامل الخطر الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين سي هي سوء التغذية وإدمان الكحول وفقدان الشهية والأمراض العقلية الشديدة والتدخين وغسيل الكلى، وفي حين أن أعراض النقص الحاد في فيتامين سي قد تستغرق شهورًا حتى تظهر ، إلا أن هناك بعض العلامات الدقيقة التي يجب الانتباه إليها.

مخاطر نقص فيتامين سي:

الالتهابات الموسمية ونزلات البرد

يلعب فيتامين ج دورًا في تخفيف الالتهابات الموسمية، مثل البرد والإنفلونزا، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من الأمراض غير المعدية، وأشارت دراسات إلى أن مكملات فيتامين ج فعالة أيضًا في جعل نزلات البرد أقل حدة وتستمر لفترة أقصر.

مرض السكري

إذا كنت مصابًا بداء السكري فقد يساعد فيتامين ج في تحسين مستويات السكر في الدم وملف الدهون، حيث لوحظ أن المرضى الذين يعانون من الأمراض غير المعدية الشائعة مثل مرض السكري قد يحتاجون إلى فيتامين ج أكثر من غيرهم، وذلك بسبب الإجهاد التأكسدي المرتفع الذي لوحظ في هؤلاء المرضى.

أمراض القلب والأوعية الدموية

أظهرت دراسات أن فيتامين ج يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، حيث يمكن أن تحمي المغذيات تلف الأعضاء الطرفية وتحسن وظيفة الأوعية الدموية البطانية، مما يساعد على تنظيم تخثر الدم.

فقر الدم

يمكن أن يساعد فيتامين سي جسمك على امتصاص الحديد، وهو أمر مهم في مساعدة الأشخاص المصابين بفقر الدم، ويمكن أيضا أن تكون الإصابة بفقر الدم دليلاً على أنك قد تعاني من نقص فيتامين سي.

سرعة الشفاء

من المعروف أن هذا الفيتامين يساعد في التئام الجروح والحفاظ على صحة الأسنان واللثة، حيث تلعب مضادات الأكسدة القوية دورًا مهمًا في تقوية دفاعات الجسم ودعم جهاز المناعة.

التهاب رئوي

أثبتت دراسات أن الفيتامين يقلل من مدة الإقامة في المستشفى لمرضى الالتهاب الرئوي، وذلك لأن تناول مكملات فيتامين سي بالجرعة التي يصفها الطبيب في مثل هذه الحالات يمكن أن تكون مفيدة للمساعدة في إعطاء الدفعة التي قد تحتاجها للحفاظ على مستويات فيتامين سي لديك قيد الفحص