7 مصادر طبيعية تحتوي على فيتامين سي

فيتامين سي هو أحد الفيتامينات الأكثر شهرة من بين الفيتامينات الأخرى، حيث أنه يقوي جهاز المناعة عندما يمرض شخص ما ، من المحتمل أن يقول الناس أن الشخص يعاني من نقص فيتامين سي ويقترحون شرب عصير البرتقال لكثرة فيتامين سي فيه.

فيتامين سي

لذلك نقدم لكم انواعه وفوائده

1- الموز

تحتوي ثمرة موز متوسطة الحجم على 9.3 ملليجرام من فيتامين سي.هذه الفاكهة مهمة بشكل خاص في الوقاية من مشاكل المعدة ومحاربة الجذور الحرة وأي فيروس أو بكتيريا. يتم تقوية جوهر فيتامين سي عن طريق المغنيسيوم في تعظيم تلك الوظائف.

2- الكمثرى

تحتوي هذه الفاكهة الصينية الأصلية على 9.4 ملغ من فيتامين سي في 50 جم. بالإضافة إلى كمية الماء ، تعتبر الكمثرى جيدة أيضًا في تجنب أي عدوى أو التهاب في الأعضاء ، حيث يندمج جوهر فيتامين سي مع فيتامين ك في جعل هذه الوظائف تعمل بشكل جيد.

فيتامين سي

3- طماطم

الطماطم هي واحدة من الفواكه متعددة الأغراض (يعتبرها بعض الناس خضروات) لأنها يمكن أن تأكل نيئة أو عصير أو ممزوج بالسلطة أو تكون جوهر النكهة أو مختلطة مع صلصة حارة. تحتوي 50 جم من الطماطم على 14.5 مجم فيتامين سي وتعمل بشكل جيد في تلبية الاحتياجات اليومية خاصة لتحسين قوة مناعة الجسم.

4- الأفوكادو

يحب الناس تناول عصير الأفوكادو مع الشوكولاتة أو الحليب لأنه يقدم طعمًا لذيذًا. يحب البعض الآخر تناوله نيئًا فقط عن طريق إضافة بعض السكر. كما أنه غني بفيتامين Cحيث أن ثمرة أفوكادو صغيرة تحتوي على حوالي 21 ملغ من فيتامين Cوهي مفيدة بشكل خاص في السيطرة على بعض علامات الشيخوخة التي تتراوح من التجاعيد والبقع السوداء الصغيرة ومشاكل الجلد الأخرى بسبب التلامس المباشر مع ضوء الشمس.

5- مانجو

يحتوي المانجو على 58.2 مجم من فيتامين سي في كل 100 جرام ، مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم على خفضه. كما أنه يقوي صحة الجسم ويمنع العدوى ويحافظ على صحة الجلد.

فيتامين سي

6- أناناس

100 غرام من الأناناس يحتوي على 77 ملغ من فيتامين سي الذي يمكن أن يساعد في تقوية مناعة الجسم ، ويقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان ويقلل من التأثير السيئ للجذور الحرة.

7- البرتقال

من بين كل ذلك ، من المحتمل أن يكون البرتقال هو الفاكهة الأكثر ارتباطًا بفيتامين سي ، وقد اتضح أن هذا صحيح على الرغم من أن حجم فيتامين سي ليس مرتفعًا في الواقع (100 جرام برتقال يحتوي على 79 مجم من فيتامين سي). بالإضافة إلى تحسين نظام المناعة في الجسم ، يمكن للبرتقال أن يتجنب أي مجموعة من البلاك في الشرايين والنوبات القلبية وتقوية الأوعية الدموية.