مذيع شهير يسكب الماء على نفسه عقب النشرة الإخبارية

سكب مذيع شهير الماء على نفسه، عقب تقديمه النشرة الإخبراية، معبرًا عن ارتفاع درجة الحرارة في البلاد.

وبعث المذيع النمساوي أرمين وولف، برسالة، إلى متابعينه بشعوره بالضيق بسبب ارتفاع درجات الحرارة في النمسا خلال الفترة الماضية، حيث تخطت في فيينا 37.2 درجة مئوية.

ويعاني سكان الدول الأوروبية، ارتفاع درجات الحرارة منذ بداية شهر يوليو الجاري.

مذيع شهير يسكب الماء على نفسه

وقال المذيع فولف، إنه ناقش فكرة سكب الماء على رأسه مسبقا مع المخرج، فاشترط عليه الأخير ألا يبلل أي جهاز حساس قربه.

مذيع البى بى سى



وفي سياق منفصل أوقفت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى " BBC" مقدم البرامج هوو إدواردز، بسبب تورطه في أعمال جنسية مع طفل.

وذكرت بى بى سى، أن الإعلامي هوو إدواردز، دفع أموال لشخص قاصر "لم تحدد هويته - هويتها" مقابل الحصول على صور جنسية.

وقال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفى، خلال رسالة بالبريد الإلكترونى إلى الموظفين، أنه تم إيقاف مقدم البرنامج.

وأوضحت المؤسسة أنها تسارع الخطى "لإثبات الحقائق من أجل إبلاغ الخطوات التالية المناسبة بشكل صحيح".

وأتى قرار بى بى سى، بعد أن أجرت وزيرة الثقافة البريطانية لوسى فريزر، محادثات عاجلة مع تيم ديفي، حول الاتهامات، وأكد ديفى للوزيرة على أن الهيئة تحقق فى هذه المزاعم "بسرعة ودقة".

تشمل الاتهامات، التى كشفت عنها لأول مرة صحيفة "صن" البريطانية، أن عائلة الشخص القاصر تقدمت بشكوى حول ممارسات المذيع إلى بى بى سى فى مايو الماضي.

وأكدت بى بى سى أن المذيع لن يظهر على الهواء مرة أخرى فى المستقبل القريب، وأنها علمت بالشكوى فى مايو.

وكتبت الوزيرة فى تغريدة على تويتر: "بالنظر إلى طبيعة الادعاءات، من المهم منح بى بى سى المساحة الكافية لإجراء تحقيقها، وإثبات الحقائق واتخاذ الإجراءات المناسبة"، مضيفة أنها ستبقى على "إطلاع دائم (بالتطورات)".

وذكرت والدة الضحية لصحيفة "صن"، أن عمره/عمرها 17 عاما عند بدء الحصول على الأموال من المذيع، و"استخدم المال عادةً لشراء مخدر الكوكايين".