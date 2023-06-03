انكسار الموجة شديدة الحرارة والعظمى 37 درجة بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم السبت الموافق الثالث من يونيو، انكسار الموجة شديدة الحرارة ليصبح الطقس حارًا نهارًا، معتدلًا ليلًا، مع نشاط ملحوظ للرياح على فترات.

ويساعد نشاط الرياح على تخفيض طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلًا ليصبح الطقس مائلًا للحرارة في أول الليل ومعتدلًا في آخره، خصوصًا في المناطق المكشوفة.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة نهارًا وتبقى ليلًا في معدلاتها المعتدلة، مع نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات وفي بعض المناطق، ليصبح الطقس مائلًا للحرارة نهارًا، وخلال هذه الفترة يميل الطقس للبرودة في آخر الليل، خصوصًا في فترات الصباح الباكر، مع استمرار الرياح الخفيفة على الأنحاء كافة، كما تتكون الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالمحافظة، والتي تنقشع مع ارتفاع الشمس صباحًا.

طقس حار نهارًا معتدل ليلًا والعظمى 37 درجة بالفيوم:

وأعلنت الهيئة أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 37 درجة للعظمي نهارًا، بينما تبلغ الصغرى 25 درجات مئوية ليلًا وحتى ساعات الصباح.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين ممن تتطلب أعمالهم التواجد تحت أشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، ارتداء الملابس الصيفية وغطاء للرأس، والإكثار من تناول المشروبات الباردة والمياه، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأوقات.

ويسود محافظة الفيوم خلال هذه الفترة طقس حار، كما تنشط الرياح على مدار اليوم، لتبلغ سرعتها نحو 25 كيلو مترًا في الساعة ويكون اتجاهها شمالية غربية، بينما تنشط هبات أخرى للرياح بين الحين والآخر وبسرعة عالية قد تصل إلى حوالي 38 كيلو مترًا في الساعة، كما أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق خصوصًا على الطرق الصحراوية والقرى المكشوفة على الظهير الصحراوي بنطاق المحافظة.

ويتميز الجو في الفيوم خلال هذه الفترة بنقاء الهواء خصوصًا في المناطق الزراعية وبجوار المسطحات المائية والبحيرات، والتي تساعد على امتصاص أي أتربة قد تكون عالقة في الهواء، ويمثل هذا الطقس أجواء مثالية لممارسة الرياضات المائية في بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، فضلًا عن ركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية التي يمارسها الوافدين إلى المحافظة في هذه الفترة من كل عام.