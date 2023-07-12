منخفض الهند الموسمي.. الأرصاد تحذر من وصول الحرارة لـ 50 درجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة نظرًا لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي والذي يتسبب في ارتفاع الحرارة والرطوبة الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن.

فيما أوضح مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة تفاصيل تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي، إذ قال إنه سيتسبب في إحداث موجات حارة قوية في مصر، إضافة إلى حدوث ضغط جوي منخفض قد تصل خلال هذه الفترة إلى أدنى من 995 ملليبار، كما أنه سبب رئيسي خلال هذه الفترة من كل عام لأن تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة.

كما أكد خبراء أن المنخفض الموسمي يبدأ في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تمامًا في أكتوبر، لافتين أنه أشبه بمنخفض حراري ضخم يؤثر فى 3 قارات هى آسيا وأفريقيا وأوروبا ويبدأ تشكيله على الأراضي الهندية.

يلعب منخفض الهند الموسمي دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في كل من السعودية وبلاد الشام والعراق.

يتسبب منخفض الهند الموسمي في أن تتجاوز درجات الحرارة في العراق وغرب إيران لـ 50 درجة مئوية أغلب الصيف.

نصائح الأرصاد لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة:

ونصحت الأرصاد المواطنين لمواجهة الطقس شديد الحرارة وذلك بالإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

- ارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج في ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرًا حتى 4 عصرًا).

- التواجد في أماكن جيدة التهوية.

- عدم تناول المشروبات الغازية والكافيين.

- تجنب تناول كميات من البروتين بشكل كبير؛ لأنه يعمل على زيادة حرارة التمثيل الغذائي وتدفئة الجسم.