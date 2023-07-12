تسريب موعد حسم صفقة مبابى لريال مدريد

يقترب نادي ريال مدريد من حسم صفقة كيليان مبابى مهاجم فريق باريس سان جيرمان، يصر الميرنجي على التعاقد مع اللاعب خاصة بعد التصريحات الأخيرة للنجم الفرنسي.

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أصبح كيليان مبابى حديث الشارع الإسباني بالتحديد في مدريد بعد الحديث عن موعد حسم صفقة الكاميروني الأصل للملكي، بالرغم أن المفاوضات جارية بين الطرفين الآن لكن باريس سان جيرمان سيوافق على رحيل اللاعب في حال الحصول على مبلغ مالي جيد.

موعد حسم صفقة مبابى لريال مدريد

يستعد الجميع داخل ريال مدريد لحدث مهم في يوم 22 من شهر يوليو الجاري، والذي تحدثت عنه الصحف الإسبانية، وأكد مسئول من داخل الميرنجي أنهم يعملون بجدية حتى ذلك اليوم، وقال أحد الأعضاء في النادي أنه لن يكون بإمكانه الحصول على إجازة في تلك الفترة.

حتى الآن تشير تصريحات مبابى برحيله عن باريس سان جيرمان بعدما أصر اللاعب على عدم البقاء في سان جيرمان بعد نهاية عقده، لكن حتى الآن قد يوقع اللاعب لباريس فس أي لحظة بسبب وجود اهتمام من جانب ماكرون رئيس فرنسا بتجديد اللاعب.

ينتهي عقد كليان مبابى صاحب الـ 24 عاما مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024، وأعلن اللاعب عدم رغبته في تمديد التعاقد.

لن تقف مكافأة الولاء عقبة أمام فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في ضم مبابى بالصيف الحالي، والتي تصل إلى 80 مليون يورو، ربما ستكون رغبة النجم الفرنسي في عدم التفريط بمكافأة الولاء في عقده مع فريق العاصمة.

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