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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أستون فيلا يقطع الطريق على ريال مدريد ويضم نجم إسبانيا

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

حسم الفريق الاول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي التعاقد بشكل رسمي مع أحد نجوم فريق فياريال الإسباني، لدعم صفوف الفيلانز في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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أستون فيلا يتعاقد مع باو توريس

تعاقد أستون فيلا مع باو توريس مدافع فريق فياريال الإسباني لمدة ثلاثة مواسم مقبله، ليقود الفيلانز بداية من الموسم المقبل، وكان ينتهي عقد اللاعب مع الفريق الإسباني في 30 يونيو المقبل 2024، ليقرر الرحيل بشكل رسمي.

تم حسم انتقال باو توريس إلى أستون فيلا في صفقة دائمة قادمًا من صفوف فياريال في صفقة قدرت قيمتها 32.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافية.

ريال مدريد مهتم بضم باو توريس

كان نادي ريال مدريد الإسباني أبرز المهتمين بالحصول على خدمات باو توريس من فياريال بعد الفترة التي قضاها مع فريق الغواصات الصفراء، وبعد تألقه رفقة المنتخب الإسباني، ليكون أحد الأعضاء الجدد في أستون فيلا.

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شارك باو توريس خلال مسيرته بالإجمالي في 280 مباراة وسجل 15 هدف وصنع 5 أهداف اخرى لزملائه.

 

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