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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي من برشلونة واللاعب يرد

كيليان مبابي
كيليان مبابي

حدد باريس سان جيرمان اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي ليكون بديل لمواطنه كيليان مبابي الذي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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يصر كيليان مبابي على الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والانتقال لريال مدريد، وحدد فريق العاصمة الفرنسية ديمبلي ليكون بديلًا لمواطنه، وهو ما وافق عليه برشلونة مبدئيًا في حال وجود عرض مالي جيد مقدم من الفريق الباريسي.

موقف برشلونة من عرض باريس سان جيرمان

قال لابورت رئيس برشلونة: " سمعت تلك الأنباء من قبل في الموسم الماضي، لكن الصفقة لم تتم أيضًا "، في إشارة لرفض البلوجرانا العرض المقدم من سان جيرمان.

موقف ديمبلي من الرحيل عن برشلونة

قرر النجم الفرنسي عثمان ديمبلي البقاء في صفوف برشلونة بالموسم المقبل، كما أنه يرفض أي عروض للرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، وليس رفض عرض باريس فقط.

ينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2025، ويتبقى له موسمين قبل أن يُسمح له بالرحيل مجانًا.

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وتعاقد باريس سان جيرمان مع كل من ماركو أسينسيو وماورو إيكاردي وكانج لي إن وتيو هيرنانديز وسكرينيار وندور.

 

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