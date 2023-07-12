مدبولي يقر إجازة رأس السنة الهجرية في هذا الموعد

تحتفل الأمة الإسلامية بانطلاق العام الهجري الجديد خلال شهر يوليو الحالي، حيث تعتبر مناسبة هامة لجموع المسلمين في كل انحاء الدنيا وتقرها الحكومة المصرية كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع موظفي الدولة.



رأس السنة الهجرية هو اليوم الذي يبدأ فيه عام جديد حسب التقويم الإسلامي، هذا التقويم الذي يعتمد عليه المسلمون في تحديد الأحداث الإسلامية والأعياد والكثير من الأمور المتعلقة بالمسلمين. وتبدأ السنة الهجرية بشهر محرم.



إجازة رسمية مدفوعة الأجر



في هذا السياق أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.



كيف بدأ التقويم الهجري



يرجع الفضل في بداية التقويم الهجري إلى الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، فحتى عهده (رضي الله عنه) كان المسلمون يعتمدون على الأحداث البارزة في تسمية الأعوام؛ كعام الفيل مثلًا لمعرفة العام الذي وُلد فيه الرسول (صلى الله عليه وسلم)، واستمر الحال هكذا حتى العام الثالث أو الرابع من خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه).

وكان هذا بعد مرور سبعة عشر عامًا على هجرة النبي (صلى الله عليه وسلم) أرسل أبو موسى الأشعري أمير البصرة آنذاك كتابًا يلتمس فيه من الخليفة إيجاد طريقة يُحتسب به التقويم؛ حيث أنه وجد تأريخ يرجع إلى شهر شعبان ولا يعرف كيف يحدد العام الذي يرجع إليه هذا التأريخ، فاجتمع الخليفة مع الصحابة واتفقوا على أخذ تاريخ هجرة الرسول من مكة إلى المدينة كبداية للتقويم الإسلامي؛ ولذلك سُمي بالتقويم الهجري، وسُمي العام بالعام الهجري.

