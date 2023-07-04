الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 هجريا

بوابة الوفد الإلكترونية

حددت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد رأس السنة الهجرية الجديدة عام 1445 هجريا.
ووفقا الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فإن رأس السنة الهجرية لعام 1445 هجريا سيكون يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.
ورأس السنة الهجرية توافق أول محرم، ويُحسب التقويم القمري للمسلمين من السنة الأولى لهجرة النبي محمد (ﷺ)، ومبدأ السنة الهجرية الأولى يوافق بالحساب الخميس 15 يوليو سنة 622 ميلادية. 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.
 

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