موعد رأس السنة الهجرية وفقًا للقومي للبحوث الفلكية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد رأس السنة الهجرية الجديدة عام 1445 هجريًا والذى بات يفصلنا عنها أيام معدودة، طبقًا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس.

فوفقًا للحسابات الفلكية بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فإن رأس السنة الهجرية لعام 1445 هجريًا سيكون يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

التقويم الهجري والميلادي:

ويُحسب التقويم القمري للمسلمين من السنة الأولى لهجرة النبي محمد (ﷺ)، فكانت السنة الهجرية الأولى عقب هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يوافق بالحساب الخميس 15 يوليو سنة 622 ميلادية.

ويعتمد التقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

الشهور الهجرية:

كما أن نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".