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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الغرف التجارية تعلن عن أسعار الأرز بالأسواق.. تراجع كبير ومستمر (فيديو)

أرز
أرز

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، عن أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الأسعار تشهد انخفاضا ملحوظا بجميع الأسواق.

وقال رجب شحاتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن أسعار الأرز المستورد جملة من المضارب بـ18 جنيها، وفي المحال والأسواق يصل سعر الكيلو إلى 21 جنيه.

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ولفت إلى أن سعر كيلو أرز العريض أعلى جودة بـ24 جنيه، كما أن سعر طن أرز الشعير بـ15500 جنيه جملة، منوهًا إلى أن أسباب تراجع الأرز في الأسواق، بسبب ضخ كميات كبيرة من الأرز المستورد في الأسواق، بالإضافة إلى إقبال المواطنين عليه بسبب جودته العالية.

انخفاض في الاستهلاك

وأشار إلى أن استهلاك المواطنين لمنتج الأرز قل بنسبة 25% خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعره، لافتًا إلى أن هناك العديد من المزراعين يرفضون بيع الأرز على أمل ارتفاع أسعاره.

وأفاد أنه في منتصف أغسطس المقبل سيكون هناك تراجع جديد في أسعار الأرز بالأسواق، موجها النصيحة للمزراعين بضرورة بيع المحصول لأن الأسعار كل يوم في تراجع.

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