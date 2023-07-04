طفرة مصرية غير مسبوقة في محصول الأرز والإنتاجية تتصدر عالميًا

قال الدكتور حمدي موافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز، إن محصول الأرز، شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وأن مصر تحتل مكانة مرموقة في المحصول الاستراتيجي.

وأضاف أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إنتاجية الأرز، ومتفوقة فى إنتاج الأرز على مستوى عالمي، وتمكنت في تحقيق إصناف متميزة تصل إنتاجيتها لـ 5 طن للفدان.

ونوه إلى أن مصر تمكنت من تسجيل أصناف عملاقة من الأرز، وهذا تطور كبير شهدته مصر منذ 2014 حتى الآن.

طفرة كبيرة في إنتاجية المحاصيل

فيما قال د. خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إنه يوجد طفرة كبيرة في قطاع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية منذ 2014، حيث ارتفعت إنتاجية الفدان من القمح بنسبة 100%.

وذكر، أن وزارة الزراعة نجحت في استنباط أصناف عالية الإنتاجية، مضيفًا أن العام الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في إنتاجية محصول القمح.

وأشار إلى أن القطاع يساهم بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي".