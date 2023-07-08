شعبة البقالة تطمئن المواطنين: ارتفاع أسعار الأرز لن يتكرر (فيديو)

أكد هشام الدجوي رئيس شعبة البقالة بالغرف التجارية، أسعار الأرز انخفضت من 35 جنيه لـ21 جنيه في الجملة، نظرا لاستيراد الحكومة كميات من الأرز الهندي.

وأضاف “الدجوي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم السبت أن موسم حصاد الأرز الجديد في شهر أغسطس، ولن يتكرر ارتفاع أسعار الأرز المبالغ فيه مرة أخرى.

لا توجد أي سلعة ناقصة في السوق

وأكد أنه لا توجد أي سلعة ناقصة في السوق بما فيها الأرز، لافتًا إلى أن كل الجهات المسئولة تعمل على توفير جميع السلع للمصريين والضيوف البالغ عددهم بالملايين.

ولفت إلى توفر السلع التموينية التي تخدم حوالي 65 مليون فرد، ويتم تسليمها في مواعيد منتظمة دون تأخير، وتحتفظ الشركات القابضة برصيد 3 شهور.

وأكد على توافر السلع في مختلف أنحاء الجمهورية، وأنه منذ جائح كورونا وزير التموين تحدى أن يكون هناك رف فاضي، ومنذ ذلك الوقت لم يحدث نقص في أي سلعة.