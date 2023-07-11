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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ضمك السعودي يتعاقد مع فهد الجهني.. رسميًا

فهد الجهني
فهد الجهني

أعلن نادي ضمك السعودي عبر حسابه الرسمي، عن التعاقد مع  فهد الجهني لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي .

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تشكيل الشباب لمواجهة ضمك في الجولة الختامية بالدوري السعودي

ونشر  حساب ضمك السعودي ، على موقع التواصل  الإجتماعي "تويتر"  بيان صحفي بخصوص الصفقة فهد الجهني قائلا :" وقعت إدارة نادي ضمك برئاسة المهندس خالد بن مشعط ، عقداً احترافياً مع لاعب خط الهجوم فهد الجهني ليمثل بموجبه صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد .

تسعي إدارة ضمك تدعيم صفوف الفريق  بالعديد من لاعبي الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

ومن المقرر أن يٌغادر بعثه فريق  ضمك يوم الخميس القادم  الموافق 13 من شهر يوليو 2023،  للمغادرة لمعسكر الفريق إسبانيا .
يبدأ الفريق أول تدريبات جماعية 14 من شهر يوليو 2023، يخوض الفريق  تدريبات صباحية ومسائية خلال فترة المعسكر.

وخلال الساعات القادمة يكشف ضمك عن العديد من المباريات الودية عبر الحساب الرسمي للنادي على مواقع التواصل الإجتماعي.

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