تشكيل الشباب لمواجهة ضمك في الجولة الختامية بالدوري السعودي

أعلن المدير الفني الإسباني مورينو تشكيل الشباب الذي يخوض مواجهة ضمك مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن مواجهات الجولة 30 والأخيرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2022-2023.

يقود سانتي مينا تشكيل الشباب لمواجهة ضمك مساء اليوم الأربعاء، كما يتواجد اللاعب إيفر بانيجا في خط الوسط وكيم سيونج جيو في حراسة المرمى.

تشكيل الشباب لمواجهة ضمك بالدوري

كيم سيونج جيو في حراسة المرمى.

فواز الصقور ونادر الشراري وايجو سانتوس وحسين صبياني في خط الدفاع.

جريجور كريشوياك وحسين القحطاني وإيفر بانيجا في خط الوسط.

تركي العمار وأرون بوبندزا وسانتي مينا في خط الهجوم.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الشباب أمام ضمك مساء اليوم كل من حسين شيعان وسعيد الربيعي وخالد الغامدي ومحمد حربوش وماجد كنبه ورياض شراحيلي ومحمد عيسي وهتان باهبري وأحمد عبده.

يحتل فريق الشباب المركز الرابع في الترتيب برصيد 53 نقطة جمعها من 29 لقاء حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 5 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى.

على الجانب الأخر فريق ضمك الذي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة جمعها من خلال 29 جولة حتى الآن، وحقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 11 لقاء.

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