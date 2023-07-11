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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تعديل قواعد وإجراءات صرف مساعدات تكافل وكرامة "فئات جديدة"

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

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 توحيد منظومة الدعم النقدي:

 شمل التعديل إضافة عددًا من الفئات ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم 300 ألف أسرة، في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين.

 استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة:

 تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج إلى دعم نقدي نظرًا للظروف التي تعيشها، وهى المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، والأبناء الأكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدون بالتعليم. 

 المبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة:

 نص التعديل على تفصيلات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي، لكل من برنامجي "تكافل" و"كرامة" بما يضمن شمول المستحقين كافة بخدمات البرنامج.

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