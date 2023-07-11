وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء في ضيافة جامعة الزقازيق

استقبلت جامعة الزقازيق اليوم الاثنين، وفدا من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ، والذى يضم كل من: امتثال عطية مدير الإدارة العامة لتنمية الأعمال، وهيام عادل مدير إدارة الخدمات الاحترافية، وخالد الصواف المسئول عن التصميم الجرافيكى والتصوير البانورامى، وهانى شاكر الخبير بوحدة مركز البيانات، والدكتور هدى حسن الخبير الاقتصادي بالمركز وأستاذ الاقتصاد بالعديد من الجامعات على مستوى العالم، وذلك بمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة .

وكان في استقبال الوفد الوزاري؛ الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الاداء ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، والدكتور نبيل مصطفي عبدالعزيز المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور علي ثروت مدير وحدة شبكة معلومات الجامعة، وذلك لبحث سيل التعاون بين مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وجامعة الزقازيق.

وخلال الاجتماع أوضح وفد الوزارة أن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء يتبنى عددا من الأهداف الإستراتيجية، والتى يأتى في مقدمتها دعم متخذي القرار مما يسهم في عمليات صنع السياسة العامة ط، في سبيل تحسين الأداء التنموي، وزيادة الوعي المجتمعي وتحفيز المشاركة في الجهود التنموية، وتوفير بنية معلوماتية تتسم بكونها مُحدثٌة وذات جودة عالية، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للجهات الفاعلة للتوافق مع التحول الرقمي، وبناء شبكة فعٌالة من العلاقات مع شركاء استراتيجيين على المستويين المحلي والدولي.

وفي ختام الزيارة توجه الوفد إلى الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق بمقر مبنى رئاسة الجامعة، حيث تم تقديم ملخصا عن أبرز البرامج والتطبيقات والخدمات الإلكترونية، التي يقوم المركز بتقديمها.

ومن جانبه رحب رئيس الجامعة بوفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدًا حرص الجامعة على الانفتاح والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية، للارتقاء بمنظومة الجهاز الإداري، وتحسين الأداء، مشيدا بدور المركز الرائد مع مختلف الجهات على الصعيدين المحلي والدولي، والمساهمة في تعزيز القدرات في إطار التحول الرقمي، دعماً للخطة الإستراتيجية للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.