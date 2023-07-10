متحدث الحكومة يكشف أهمية زيارة رئيس الوزراء لـ واحة سيوة (فيديو)

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أهمية زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لواحة سيوة.

وقال “سعد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إنه لم يزر أي مسئول حكومي واحة سيوة على مدار 25 عامًا، وكانت تعاني على مدار عقود من الإهمال والمشاكل، وكان لا بد من التدخل الفوري.

وأضاف: "تم إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف، والعمل على زيادة مساحة الأراضي الزراعية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تلك المحطة، إضافة إلى حفر 12 بئرا، فمشروعات الري في واحة سيوة وضعت حلا جذريا لمشكلاتها.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الطبيعة المميزة لـ واحة سيوة أنها تضم مجتمعا زراعيا، ولها مناطق جاذبة للسياحة بشكل كبير، مؤكدا “نعمل على وجود تنمية بواحة سيوة بشكل متكامل”.

تأهيل عيون المياه الكبريتية والحفاظ عليها، من أجل السياحة العلاجية

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تأهيل عيون المياه الكبريتية والحفاظ عليها، من أجل السياحة العلاجية، أو استخدامها في عمليات الزراعة، منوها بأن الحكومة مهتمة بالهوية البصرية لواحة سيوة أثناء مشروع تطويرها.

وخلال جولته اليوم بواحة سيوة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جانباً من أعمال التنسيق الحضاري بميادين السوق، وكذا أعمال الترميم بالواحة القديمة.



وأكد رئيس الوزراء أهمية الأعمال المنفذة ضمن هذا المشروع، واهتمام الحكومة باستكماله سريعاً، لكونه يسهم في تحسين وتوحيد الهوية البصرية للواحة، وإعادة إحياء الطابع البيئي والحضاري لها، بما يجعلها مقصداً سياحياً جاذباً للزوار من مختلف البلدان.



كما زار مدبولى عدداً من المحلات، وأدار حواراً مع أصحابها، الذين عرضوا له جانباً من المنتجات التراثية التي تشتهر بها الواحة، من الزيوت والزيتون والتمور، التي تجذب الزوار والسائحين الذين يأتون للواحة، كما التقط صوراً تذكارية معهم، حيث حملوا رئيس الوزراء رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديراً لأعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات التي تتم في الواحة وتعكس اهتمام الدولة الكبير بها.



ووجه رئيس الوزراء الخبراء والمختصين بإعداد تصور متكامل لتطوير الواحة، بكل مقاصدها السياحية، بما يساعد فى النهوض بكافة مكوناتها.



واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حول الأعمال المنفذة ضمن مشروع تطوير ميدان الجامع الكبير والمحيط العمراني به؛ حيث أوضح أن هذا المشروع يتم بالتعاون بين المحافظة وجهاز التنسيق الحضاري، ويشهد إعادة ترميم الواجهات الخارجية للمباني وفق مواصفات واشتراطات جهاز التنسيق الحضاري، بالإضافة إلى توريد وتركيب شبابيك من الخشب الموسكي بالواجهات للحفاظ على النسق الحضاري للمنطقة، وذلك بعدد 370 شباكاً، وتركيب أبواب من الخشب الموسكي للمحلات كاملة الاكسسوارات ومن أجود الأنواع، بعدد 170 باباً، مع عمل برجولات من الخشب الموسكي المفرغ بعدد 124 برجولة، وتوريد لافتات للمحال من أنواع معتمدة بعدد 115 لافتة.



وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع بنسبة 100% وذلك لعدد 55 عمارة، وتم تنفيذ الأعمال بمشاركة عمالة مدربة من مدينة سيوة بنسبة 95%، وبالتالي اتاحة فرص عمل لأبناء سيوة.



